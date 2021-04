In einigen Schnelltestzentren in der Vorder- und Südpfalz ist es auch an den Feiertagen möglich, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Die Städte Ludwigshafen, Speyer und Landau bieten an verschiedenen Orten Test- Möglichkeiten an: So können sich Ludwigshafener Bürger an allen Osterfeiertagen im DLRG-Testzentrum im Stadtteil Oggersheim täglich von 10 -14 Uhr auf das Corona-Virus testen lassen. Das Angebot ist nach Angaben der Stadt kostenlos, eine Terminvergabe ist allerdings nicht möglich. Auch im Testzentrum in der Festhalle in Landau können sich Bürger während der gesamten Osterfeiertage von 10 bis 17 Uhr testen lassen. Eine Voranmeldung ist nach Angabe der Stadtverwaltung online möglich. Voraussetzung: Man erscheint symptomfrei In Speyer können sich die Bürger ebenfalls rund um Ostern testen lassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hilft auch in diesen Tagen die Bundeswehr und testet zu Ostern weiterhin Besucher von Altenheimen.