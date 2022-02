Die Stadt Ludwigshafen hat in den letzten Tagen mehrere Corona-Test-Stellen schließen lassen. In den betroffen Teststellen wurden entweder gefälschte Testzertifikate ausgestellt oder gegen Hygieneregeln verstoßen wurde. In einem Fall - so die Stadtverwaltung - wurde Zertifikate ausgestellt, ohne dass ein Test gemacht wurde.