Ordnungsamt schließt Corona-Schnelltest-Stelle

Die Stadt Ludwigshafen hat bei Kontrollen in Corona-Testzentren zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. Wie die Stadtverwaltung heute mitteilt, musste eine Schnellteststelle geschlossen werden. Nach Angaben der Stadt hat sich in der vergangenen Woche eine Mitarbeiterin in Zivilkleidung bei einer verdeckten Kontrolle testen lassen. Das Resultat sei ihr daraufhin per E-Mail zugeschickt worden. Dann seien der Kontrolleurin auch an den folgenden Tagen weitere negative Testnachweise mit aktualisierten Datumsangaben übersandt worden, ohne dass sie tatsächlich weiter getestet wurde. Die Stadtverwaltung hat daraufhin das Testzentrum schließen lassen. In fünf weiteren Corona-Testzentren seien Mängel bei der Hygiene festgestellt worden.