Am Wochenende haben Unbekannte zwei Teststationen in der Innenstadt von Landau demoliert. Außerdem wurde ein Corona-Testpavillon in Burrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) beschädigt.

Wie die Polizei in Edenkoben mitteilt, haben vier Personen am Samstag- und Sonntagabend am Testpavillon in der Raiffeisenstraße randaliert. Zunächst hätten sie am Samstagabend die Plane des Pavillons aufgeschnitten und eine Papiertischdecke angezündet. Am Sonntagabend hätten sie dann am Sonntagabend Warnbarken auf das Zelt geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den vier Personen geben können, die dunkle Kleidung und Kapuzenjacken getragen hätten.

Bauzäune umgeworfen und Rollläden zerstört

Der Mitbetreiber des Schnelltestzentrums am Weißquartierplatz in Landau, Peter Karl, berichtet, dass er Samstag Nacht zwischen 22 und 23 Uhr einen Anruf von der Polizei erhalten habe. Der Beamte habe ihm mitgeteilt, dass das Testzentrum beschädigt worden sei. Er sei dann dirket dorthin gegangen und habe festgestellt, dass mehrere Rollläden herausgerissen worden waren. Bauzäune und Hinweisschilder seien zudem auf dem Platz herumgeworfen worden. Auch ein Mitbetreiber des Testzentrums an der Stiftskirche in der Landauer Fußgängerzone berichtet über herausgerissene Rollläden.

Aufmerksame Zeugin verständigt Polizeiinspektion Landau

Nach Angaben der Polizei hatte eine Zeugin gegen 22 Uhr die Polizei angerufen,

nachdem zwei Männer an der Station im Bereich des Weißquartierplatzes "gewütet" hatten. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten einen 26- und einen 29 -jährigen Verdächtigen kontrollieren.

Frust, weil Zutritt zu Kneipe verwehrt?

Nach Auskunft eines Polizeisprechers waren beide Männer erheblich alkoholisiert. Sie hätten versucht, eine Kneipe am Weißquartierplatz zu betreten, der Zutritt sei ihnen aber verwehrt worden. Ob ein entsprechender Testnachweis fehlte, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Polizei habe die Personalien der beiden Tatverdächtigen festgenommen und ihnen einen Platzverweis erteilt. Insgesamt sei an den beiden Teststationen etwa 2.500 Euro Schaden entstanden.

Mitbetreiber Karl: Die Nerven liegen blank

Für Peter Karl, den Mitbetreiber des Testzentrums am Weißquartierplatz ist es frustrierend, dass die Teststation jetzt zum Ziel von Vandalismus geworden ist. Der Inhaber des Gloria-Kulturpalastes in Landau erzählt, dass er für die Teststation vor allem Personal zur Verfügung gestellt habe. Denn dadurch habe er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kulturbranche trotz Corona weiter beschäftigen können. Er könne zwar verstehen, dass die Nerven inzwischen bei vielen Menschen blank liegen. Aber das sei gerade auch bei ihm der Fall, weil er im Kulturbereich arbeite und seit zwei Jahren ums Überleben kämpfen müsse:

"Ich war so kurz davor, wenn ich sie (die Täter) erwischt hätte, wäre ich wirklich mal ausgerastet."

Karl und die Betreiber des Testzentrums an der Stiftskirche hoffen nun, dass die mutmaßlichen Verursacher für den Schaden gerade stehen müssen.

Polizei Landau sucht weitere Zeugen

Laut Polizei hat sich bisher eine Zeugin zur Sachbeschädigung am Weißquartierplatz gemeldet. Um die mutmaßlichen Täter überführen und die Motive der Tat aufklären zu können, bittet die Polizei um weitere Hinweise.

