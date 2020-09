Ab sofort können sich Reiserückkehrer aus Ländern, die nicht als Corona-Risikogebiete gelten, nicht mehr kostenlos testen lassen. Rheinland-Pfalz schränkt daher weiter die Testzentren des Landes ein.

So wird das Corona-Testzentrum in Landau ab sofort für Reiserückkehrer nur noch am Wochenende offen haben. Die Teststation wird zudem nun unter kommunaler Leitung betrieben. Das gaben die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße am Dienstag bekannt.

Man habe sich aber entschlossen, das Corona-Testzentrum zunächst nur in dieser Woche in Eigenregie weiter zu betreiben. Am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag können sich dort ausschließlich Bürger testen lassen, die eine Überweisung von ihrem Arzt mitbringen. Tests für Reiserückkehrer sind wochentags nicht möglich. Wie lange Stadt und Landkreis das Corona-Testzentrum noch weiterbetreiben, hängt nach Auskunft einer Sprecherin von der Entwicklung der Infektionszahlen ab.

Kostenlose Corona-Tests nur noch bei konkretem Anlass

Testmöglichkeiten auch am Flughafen Hahn eingeschränkt

Schon Anfang September wurde damit begonnen, die Testmöglichkeiten in und um Rheinland-Pfalz einzuschränken: Die Einrichtungen am Flughafen Hahn und in den Grenzregionen zu Luxemburg, Frankreich und Belgien sind seit letzter Woche nur noch an den Wochenenden offen. Bei Einreisen aus Risikogebieten sind kostenlose Tests noch bis zum 30. September möglich. Dieser Test muss binnen 72 Stunden nach der Rückkehr erfolgen.

Wie es mittelfristig weitergehe, werde auch von der bundesweiten Aktualisierung der Teststrategie - vermutlich ab dem 1. Oktober - abhängen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) Anfang September. Außerdem stellte sie klar, dass sie - auch mit Blick auf die Kapazitäten - "anlassbezogene Populationstestungen" für effizienter halte, um Neuinfektionen frühzeitig zu erkennen und Ansteckungsketten zu unterbrechen. Damit meint die Ministerin beispielsweise Tests im Umfeld eines infizierten Menschen.