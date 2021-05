Für viele Leute ist es schwierig, Corona-Testzentren zu erreichen. In Neustadt soll ein Schnelltestbus jetzt das Problem lösen. Er fährt von Montag bis Mittwoch - nach Fahrplan.

Nasenabstrich im Neustadter Schnelltestbus SWR

Schnelltestbus fährt nach Gimmeldingen oder Königsbach

Nach Angaben der Stadtverwaltung soll der Bus die schon bestehenden Corona-Testmöglichkeiten in Neustadt erweitern. Das Angebot richte sich aber auch gezielt an die Menschen in den Neustadter Stadtdörfern wie Gimmeldingen oder Königsbach, die die Testcenter im Stadtzentrum nicht so einfach erreichen könnten.

Schnelltestbus auf drei Routen unterwegs

Die Schnelltests im Bus werden mittels Nasenabstrich vorgenommen. Ein Ergebnis soll nach 15 Minuten vorliegen. Die Testwilligen brauchen keinen Termin zu vereinbaren. Der Corona-Schnelltestbus ist in Neustadt auf drei unterschiedlichen Routen unterwegs. Wann er wo hält, finden Sie hier.

So sieht er von außen aus: Der Neustadter Schnelltestbus SWR

Unter anderem hält er an der Festhalle in Diedesfeld oder auf dem Dorfplatz in Duttweiler. Betreut wird das Projekt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).