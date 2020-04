Eine Flüchtlingsunterkunft in Speyer steht unter Quarantäne. Zwei Bewohner waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Quarantäne gelte für die gesamte Gemeinschaftsunterkunft und für zunächst 14 Tage, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Zudem sollen alle Bewohner, bei denen Symptome auftreten, auf das Virus getestet werden.

Mitbewohner in andere Einrichtungen verlegt

Darüber hinaus werde die "Wohnsituation entzerrt, Personen in andere Einrichtungen verlegt und dort unter Quarantäne gestellt - selbstverständlich in einem abgegrenzten Bereich." Man tue alles Notwendige, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) der Mitteilung zufolge.

Elf Flüchtlinge in Ludwigshafen erkrankt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Ludwigshafen-Oggersheim waren in den vergangenen Tagen elf Bewohner an dem Virus erkrankt. Auch diese Einrichtung steht unter Quarantäne. Die Unterkunft besteht aus drei Gebäuden mit Platz für bis zu 300 Menschen.