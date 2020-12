per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Speyer ist weiter angestiegen. Wie das Landesuntersuchungsamt heute mitteilt liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei dem landesweit höchsten Wert von 483. Gestern lag der Wert noch bei 370. In Ludwigshafen haben sich an einem Tag 109 Menschen neu infiziert. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis sind die Infektionszahlen weiter angestiegen.