Weiteres Diakonissen-Seniorenheim mit Corona infiziert

In einem weiteren Seniorenheim der Diakonissen Speyer sind Corona-Infektionen aufgetreten. Betroffen ist das Seniorenheim Willi-Hussong-Haus in Kandel. Nach Angaben der Diakonissen sind 6 Bewohner und 3 Mitarbeiter infiziert. Sie zeigen keine oder nur leichte Krankheitssymptome. Das Gesundheitsamt habe ein Besuchsverbot bis zum 8.Dezember erlassen. Neben dem Seniorenheim in Kandel gibt es bereits Infektionsfälle im Heimen in Landau, Speyer und Wachenheim. Zur Zeit sind mehr als 100 Mitarbeiter und Bewohner in Heimen der Diakonissen Speyer infiziert.