Im Heztelstift in Neustadt an der Weinstraße ist die Zahl der Corona-Infektionen bei Patienten und Personal deutlich gestiegen. Das Krankenhaus hat deshalb jetzt ein Besuchsverbot ausgesprochen.

Aktuell seien im Hetzelstift in Neutstadt 22 Patienten Corona positiv, drei von ihnen liegen auf der Intensivstation, sagte Klinik-Sprecherin Claudia Reh dem SWR. Hinzu kämen 13 infizierte Mitarbeitende, alles ärztliches und Pflegepersonal. Um zu verhindern, dass sich das Virus weiter im Haus ausbreite, habe die Klinikleitung deshalb beschlossen, keine Besucher mehr zuzulassen.

Hetzelstift Neustadt: Operationstermine werden abgesagt

Außerdem habe das Krankenhaus einen Aufnahmestopp für Termin-Operationen beschlossen. Es sollen nur noch lebenswichtige OP´s durchgeführt werden, etwa bei Krebs-Patienten oder in Notfällen, so Reh. Und weiter: Man hoffe, dass diese frühzeitigen Maßnahmen helfen, das Virus einzudämmen.

"Wir hoffen jetzt einfach, dass wir die Sommer-Welle so in den Griff bekommen."

Taskforce Corona berät sich wieder täglich

Das Hetzelstift habe in den vergangenen Monaten alle Hygieneregeln, die auch im Winter galten, beibehalten, angefangen über die Maskenpflicht für Besucher bis hin zu regelmäßigen Tests für Patienten und Personal. Bis vergangenen Freitag habe noch alles gut ausgesehen, sagte Reh. Dann seien die Infektionen plötzlich sprunghaft angestiegen.

Die während der ersten Corona-Welle gegründete Task Force habe sich in den vergangenen Monaten nur noch einmal pro Woche getroffen, so die Kliniksprecherin. Nun berate man wieder täglich via Internet, was zu tun sei, um Patienten und Personal vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen.

Neustadt: Besuchsverbot zunächst bis Montag

Das Besuchsverbot soll zunächst bis kommenden Montag gelten. Je nachdem, wie sich die Lage entwickle, werde es dann aufgehoben oder müsse verlängert werden, sagt Claudia Reh. Und fügt hinzu: "Wir sind jetzt in die Sommer-Welle gestartet, hoffen wir mal, dass uns die Herbst-Welle dann weniger trifft."