Mit zahlreichen Regeln wollen Land und Kommunen auch in der Pfalz für einen sicheren Schulstart sorgen. So gilt laut der zuständigen Aufsichtsbehörde in Neustadt wieder eine Maskenpflicht an den Schulen. Auf den Fluren und im Pausenhof müssen Schüler wie Lehrer wieder Maske tragen. Ob die Masken auch während des Unterrichts getragen werden müssen, ist abhängig von der Höhe der Inzidenzen, so das Bildungsministerium in Mainz auf SWR Anfrage. Zudem werden die Schüler in den ersten beiden Schulwochen kostenlos zweimal wöchentlich auf Corona getestet. Wichtiger Baustein für den sicheren Schulbetrieb seien auch Luftfilter für die Klassenzimmer. Laut der ADD in Neustadt stehen landesweit dafür zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Die Realschule Plus in Maxdorf etwa baut in 18 Klassenzimmern solche Filteranlagen ein. Wer sich bis zum Ende der Ferien in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat, muss erst einmal in Quarantäne. Der Lernstoff werde dann an die Betroffenen nachhause weitergeleitet.