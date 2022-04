Germersheim: Testzentrum beseitigt Hygienemängel

Das Corona-Schnelltestzentrum am Globus-Baumarkt in Germersheim musste am Samstag schließen, weil die Kreisverwaltung dort Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt hatte. Die wurden jetzt laut Behörde beseitigt.

Ab sofort darf das Corona-Schnelltestzentrum wieder öffnen. Das teilte die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. Das Ordnungsamt habe das Schnelltestzentrum erneut kontrolliert und sich vom neuen Hygienekonzept ein Bild gemacht, so dass die Schließung wieder aufgehoben werden konnte. Die Betreiber müssen dennoch auch in Zukunft mit unangemeldeten Kontrollen rechnen, teilte die Behörde mit. Das Testzentrum in Germersheim war nicht das einzige im Land, bei dem Mängel festgestellt wurden:

Behörde: Mindestabstand nicht eingehalten, nicht ausreichend gelüftet

Grund für die Schließung waren hygienische Mängel in dem Zentrum. So seien nach Behördenangaben die Räume nicht gut belüftet worden. Außerdem seien auch zu wenige Desinfektionsmittel und zu wenige Einmalhandschuhe verwendet worden. Auch der Mindestabstand zwischen den Menschen von 1,50 Meter sei nicht eingehalten worden. Nach zwei Kontrollen am Freitag und Samstag war das Testzentrum deswegen geschlossen worden. Hinweise von getesteten Personen oder Mitarbeitern habe es im Vorfeld keine gegeben. Jede der rund 50 Corona-Teststationen im Kreis Germersheim werde regelmäßig überprüft.