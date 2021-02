In Neustadt an der Weinstraße soll ein zweites Corona-Schnelltest-Zentrum im Klemmhof in der Innenstadt entstehen. Die Stadt folge damit der bundesweiten Corona-Test-Strategie, teilte eine Sprecherin mit. Bisher hatten sich das Deutsche Rote Kreuz und das Marienhaus-Klinikum ein Testzentrum in der Speyerdorferstraße geteilt. Das deutsche Rote Kreuz wird jetzt in den Klemmhof umziehen. Die Stadt rechne damit, dass an den Standorten zusammen täglich bis zu 1.000 Menschen getestet werden könnten.