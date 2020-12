In Ludwigshafen öffnet am Samstag das bislang einzige Corona-Schnelltest-Zentrum in der Vorder- und Südpfalz. Nach Angaben des Betreibers können sich in den Räumen des Einkaufszentrums Walzmühle alle testen lassen, die symptomfrei sind. Eine vorherige Anmeldung sei nicht notwendig. Größere Gruppen werden aber gebeten, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren. Etwa 15 Minuten nach dem Abstrich würde das Testergebnis bereits vorliegen. Das neue Corona - Schnelltest-Center in Ludwigshafen öffnet am Samstag und hat an sechs Tagen in der Woche geöffnet.