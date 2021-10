Das kosten die Corona-Schnelltests in der Pfalz

Ab heute sind Corona-Schnelltests auch in der Pfalz kostenpflichtig. Die Preise dafür sind unterschiedlich und liegen zwischen 10 und rund 20 Euro.

Ordentlich in die Tasche greifen, müssen Ungeimpfte in Frankenthal. Ein Schnelltest kostet in den Testzentren 20 Euro. Nach Angaben der Stadtverwaltung nutzen aber immer weniger Menschen die Schnelltest-Möglichkeit. So haben sich im September rund 5.789 Menschen schnelltesten lassen - im Mai waren es noch knapp 10.500.

Auch bei der Teststation in der Festhalle in Landau müssen Bürger nun 20 Euro zahlen, um einen Schnelltest machen zu lassen.

19 Euro für Schnelltest in Deidesheim

Im Testzentrum am Bahnhof in Deidesheim gibt es einen Schnelltest für 19 Euro.

Corona-Schnelltests in Ludwigshafen, Neustadt und Speyer

Etwas günstiger ist es beim DRK in Ludwigshafen oder Neustadt. Dort kosten die Tests laut Stadtverwaltung 15 Euro.

Beim Schnelltestzentrum des DRK Kreisverbandes Speyer und im Schnelltestzentrum des Malteser Hilfsdienstes kosten die Corona-Tests künftig 15 Euro.

Für wen bleiben die Corona-Schnelltests kostenlos?

Weiterhin kostenlos blieben die Corona-Tests für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, für Kinder und Jugendliche unter 17 und für Schwangere.

2G-plus-Regel in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gilt derzeit nach der aktuellen Corona-Landesverordnung die sogenannte 2G-plus-Regel: Demnach sind für Geimpfte und Genesene (2G) unbegrenzte Zusammenkünfte möglich. Dazu kann eine bestimmte Anzahl von lediglich getesteten Menschen hinzukommen (plus). Der Zutritt von Nicht-Immunisierten, also weder geimpften noch genesenen Menschen, wird mit höherer Warnstufe schrittweise reduziert. Sonst könnten sich zu viele Ungeimpfte anstecken und so das Gesundheitssystem überlasten.

So benötigen Ungeimpfte beispielsweise auf Veranstaltungen oder in Restaurants einen negativen Corona-Test.

Weniger Corona-Schnelltestzentren in Rheinland-Pfalz

Wie das Sozialministerium in Mainz mitteilt, hat sich die Zahl der Teststellen in Rheinland-Pfalz halbiert - auf rund 750, sagte die Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Laura Acksteiner, in Mainz. In den Ballungsgebieten fänden sich aber weiterhin viele Teststellen, "wenn auch nicht mehr immer gleich um die Ecke", so eine Sprecherin. In einigen Ländlichen Gebieten müssten die Menschen unter Umständen auch

ein bisschen fahren.