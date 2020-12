In Ludwigshafen und Herxheim bei Landau in der Pfalz kann man in einem Corona-Schnelltest-Zentrum ein wenig mehr Sicherheit für die Feiertage gewinnen. In Speyer werden nur Angehörige von Heimbewohnern schnell getestet.

Am Dienstag wurde das private Corona-Testzentrum in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) eröffnet. In der dortigen Festhalle können nach Angaben des Betriebers in einer Stunde 80 Schnelltests durchgeführt werden. 300 Personen haben sich für den Dienstag und Mittwoch vor Weihnachten jeweils angemeldet. In Herxheim muss man sich zu Test online voranmelden Betreiber des Corona-Schnelltestzentrums ist eine in Herxheim ansässige Rehaklinik für Orthopädie. Dem Geschäftsführer der Klinik ist es nach eigenen Angabe an den Weihnachtstagen wichtig, Menschen wenigstens eine gewisse Sicherheit beim Besuch älterer oder kranker Familienmitglieder zu geben. Interessierte müssen sich im Internet für den Test anmelden und zuvor einen Fragebogen ausfüllen, der zum Test mitgebracht werden muss. 35 Euro kostet der Test und das Ergebnis soll nach wenigen Minuten per Mail zugestellt werden. Das Corona-Schnelltest-Zentrum ist in der Herxheimer Festhalle untergebracht. SWR Testzentrum in Ludwigshafen läuft bereits gut Im Einkaufszentrum Walzmühle in Ludwigshafen wird schon seit Samstag vor dem vierten Advent ein Corona-Schnelltest-Center betrieben. Nach Angaben des Betreibers können sich dort an sechs Tagen die Woche symptomfreie Menschen auf Corona testen lassen. Ein Schnelltest koste pro Person knapp 50 Euro, für Familien wäre es etwas günstiger. Wie der Betreiber mitteilte, wird der Test ausschließlich über einen Abstrich im Rachen durchgeführt. Innerhalb von 15 Minuten würde das Ergebnis dann vorliegen. In der Ludwigshafener Walzmühle ist viel Platz für das Schnelltest-Zentrum SWR Wegen der hohen Nachfrage wurden mittlerweile die Öffnungszeiten verlängert. Seit Dienstag hat das Testzentrum von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, an Heiligabend und an Silvester von 8 Uhr bis 13 Uhr. Positive Fälle bei Schnelltests entdeckt Wie der Betreiber weiter mitteilte, können durch die Schnelltests auch positive Fälle entdeckt werden. Diese sollen dann direkt dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei der Eröffnung am Samstag hatten sich laut Betreiber 250 Menschen auf Covid-19 testen lassen, dabei wurden sechs positive Personen entdeckt. Sie hatten keinerlei Symptome. Sie seien sofort an einen Arzt vermittelt worden, der einen PCR-Test durchführt. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Schnelltests für Speyerer Heim-Besucher während der Festtage Die Stadt Speyer ermöglicht den Besuchern von Pflege- und Seniorenheimen an den Weihnachtstagen, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Dafür wird im kleinen Saal der Stadthalle ein Testzentrum errichtet. Heim-Besucher sollen sich von der jeweiligen Einrichtung einen Besucherschein ausstellen lassen, um für die Testung berechtigt zu sein, so die Stadt Speyer. Das Testzentrum hat vom 24. Dezember bis zum 26.Dezember jeweils von 9:30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Mit dem Angebot wolle man das Personal der Einrichtungen sowie die Senioren und Pflegebedürftige selbst schützen, erklärte die Stadt. Symbolbild: Ein Mitarbeiter des Covid-19-Schnelltest-Zentrums wartet auf das Ergebnis eines Schnelltests. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Federico Gambarini Hausärzteverband ist skeptisch Allerdings sei ein Schnelltest nicht mit einem PCR-Test zu vergleichen, so der rheinland-pfälzische Hausärzteverband. Deren Vorsitzende Barbara Römer warnt eindringlich vor solchen Schnelltests für den Hausgebrauch. Diese seien nur eine Momentaufnahme. Das Risiko bei einem Schnelltest ein falsches Testergebnis zu ermitteln sei höher als bei Labortests. "Ein negativer Test am 23. Dezember muss nicht heißen, dass man nicht am 24. Dezember unterm Christbaum Corona-positiv ist." Barbara Römer