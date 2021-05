In Neustadt ist heute offiziell ein Corona-Schnelltestbus eingeweiht worden. Betreut wird das Projekt vom Deutschen Roten Kreuz. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll der Bus die schon bestehenden Corona-Testmöglichkeiten in Neustadt erweitern. Das Angebot richte sich gezielt an die Menschen in den Neustadter Stadtdörfern, so der Oberbürgermeister Marc Weigel.