Reisebüros und Reiseveranstalter aus der Vorder- und Südpfalz hoffen auf eine Verlängerung der Überbrückungshilfe. Nach Branchenangaben haben die erneuten Reisewarnungen das Geschäft der Reisebranche weiter verschlechtert.

Bis zu 80 Prozent der Umsätze würden in diesem Jahr verloren gehen, teilt der Bundesverband der Selbstständigen Reiseunternehmer mit. In der Branche gebe es erste Insolvenzen. Laut einer Reisebüro-Leiterin aus Neustadt, konnten sie anfangs nicht durch Kurzarbeit sparen, da die Stornierungen bearbeitet werden mussten. Mittlerweile sei die Hauptsaison fast vorbei, im Sommer wären kaum Buchungen hinzugekommen. Auch Gruppenreisen liefen schlecht, berichtet ein Busreise-Veranstalter aus Landau. Von jährlich über 100 Touren könne kaum eine stattfinden und jeweils nur zu einem Viertel besetzt.

Ein Busbetreiber in Frankenthal hat seine Busse längst abgemeldet. Er sei froh, wenigstens noch Zugreisen in seinem Angebot verkaufen zu können.