In Speyer ist ein weiterer Urlauber positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben sich damit im Testzentrum in Speyer bislang fünf Reiserückkehrer mit Covid-19 infiziert. Auch der Landkreis Bad Dürkheim meldet Neuinfektionen. Seit gestern seien dort fünf weitere Personen positiv auf das Virus getestet worden. Auch andere Kreise und Städte in der Pfalz melden weitere positive Testergebnisse. Die Stadt Frankenthal und Neustadt verzeichnen hingegen keine neuen Erkrankungen.