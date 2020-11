per Mail teilen

In einer Rehaklinik in Bad Dürkheim sind mehr als 20 Patienten und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei habe es sich um Schnelltests gehandelt. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden bisher bei sechs Patienten und zwei Mitarbeitern der positive Befund durch weitere Tests bestätigt. Für die Klinik bestehe ein Aufnahmestopp. Die Corona-positiven Patienten seien isoliert worden, die betroffenen Mitarbeiter befänden sich in häuslicher Quarantäne.