Das Klinikum Ludwigshafen und das Land haben erste Ergebnisse des landesweiten Covid-19 Registers vorgestellt. Seit April werden alle in einem Krankenhaus behandelten Corona-Fälle dort registriert.

Das Stadtklinikum Ludwigshafen hat das Register und die ersten Ergebnisse gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) vorgestellt. Das Covid-19-Register wird von allen Krankenhäusern im Land mit Informationen versorgt. Sie werden zentral am Stadtklinikum Ludwigshafen zusammengefasst. Verantwortlich ist der Facharzt für innere Medizin, Anselm Gitt, der auch eine der Intensivstationen betreut.

Patienten im Schnitt 64 Jahre alt

In rheinland-pfälzischen Krankenhäusern wurden 274 stationär behandelte Covid-19-Patienten dokumentiert. Sie waren im Schnitt 64 Jahre alt und verblieben etwa 15 Tage auf Station. Von den 274 Patienten mussten circa 20 Prozent intensivmedizinisch behandelt und beatmet werden.

Davon bekamen knapp die Hälfte einen Luftröhrenschnitt, weil sie langzeitig beatmet wurden. Sieben Prozent der Intensiv-Patienten erhielten eine Unterstützung durch eine Herz-Lungen-Maschine.

17,6 Prozent der behandelten Corona-Patienten starben. Bei mehr als der Hälfte war Lungenversagen die Ursache.

Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD) SWR

Daten sollen helfen, Corona zu verstehen

Das Register enthält Patientendaten, wie etwa das Alter und die Vorerkrankungen der Patienten. Die Angaben werden freiwillig erhoben. Es werden nach Angaben der Verantwortlichen auch Krankheitsverläufe dokumentiert und ob Vorerkrankungen vorlagen. Darüber hinaus wird erfasst, wie viele Erkrankte beatmet werden mussten und wie viele Patienten gestorben sind. Die Daten sollen Ärzten und Pflegern helfen, die Krankheit besser zu verstehen und zu behandeln.

"Die Daten aus dem Kapazitätsregister [...] ermöglichen uns, frühzeitig erforderliche gesundheitspolitische Schritte in die Wege zu leiten. Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Gesundheitsministerin Rheinland-Pfalz (SPD)

Weiterer Anstieg der Infektionszahlen wird erwartet

Aus den Daten werden auch Vorausberechnungen gemacht, wie sich die Coronazahlen weiterentwickeln könnten. Demnach rechnen die Verantwortlichen mit einem weiteren Anstieg und dass die Krankenhauskapazitäten stärker beansprucht werden. Die Intensivkapazitäten seien aber massiv ausgebaut und das Pflegepersonals für die Intensivstationen qualifiziert worden. Deshalb seien die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser für die Herausforderungen gut gerüstet.

Bleiben die Infektionszahlen gleich, so schätzen die Verantwortlichen, dass in den kommenden 4 Wochen bis Mitte Dezember weitere rund 1.400 Corona-Patienten stationär in Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz aufgenommen werden. Davon müssten wahrscheinlich rund 300 Patienten intensivmedizinisch betreut werden.