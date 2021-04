per Mail teilen

Ab Samstag gelten durch die bundesweite sogenannte Corona-Notbremse verschärfte Regeln für den Einzelhandel in der Pfalz. Ausschlaggebend für die Läden mit Waren für den nicht-täglichen Bedarf sind die Corona-Inzidenz-Grenzwerte 100 und 150.

Neustadt: Shopping mit Maske, ohne Termin

Unter der Corona-Inzidenz von 100 kann eine bestimmte Zahl von Kunden mit Maske gleichzeitig beispielsweise im Schuh- oder Textilgeschäft einkaufen. In der Vorderpfalz gilt dies aktuell nur in Neustadt. Ab der 100er Inzidenz ist nur noch Terminshopping möglich, wie z. B. derzeit im Kreis Bad Dürkheim und in Landau. Dabei müssen die Kunden einen negativen, maximal 24 Stunden alten Corona-Test vorlegen. Das kann nach Angaben der Behörden ein Test aus einem Testzentrum oder ein Selbsttest sein, der unter Aufsicht im Geschäft durchgeführt wird.

"Wenn zum Shoppen ein negativer Corona-Test nötig ist, rechnen wir damit, dass kaum noch Kunden einkaufen werden." Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz

Oberhalb der 150er Inzidenz können Produkte in den Läden nur noch bestellt und abgeholt werden. Das gilt momentan z. B. in Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen und im Kreis Germersheim.

Corona-Notbremse reiße Läden in den Abgrund

Der Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz hat nach eigenen Angaben seine 1.000 Mitgliedsbetriebe per Email über die neuen Regeln informiert. Der Verband sparte nicht mit Kritik. So sei die Kommunikation des Gesundheitsministeriums unzureichend. Betroffene würden zu kurzfristig über neue Maßnahmen informiert und wüssten zudem nicht, wie sie die Regelungen umsetzen können.

Außerdem kritisiert der Handelsverband die ausschließliche Orientierung der Politik an die Corona-Inzidenz. Obwohl das Infektionsrisiko beim Einkaufen niedrig sei, müsse der Handel erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Die Hoffnung vieler Geschäftsinhaber, es gehe bergauf, habe sich ins Gegenteil verkehrt. Die neuen Regelungen würden viele Läden in den Abgrund reißen, sagte Handelsverbandschef Thomas Scherer wörtlich.