Corona-Proteste und Gegendemonstrationen ohne Zwischenfälle

In der Vorder- und Südpfalz haben am Abend insgesamt fast 1400 Menschen an Protestveranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen und an Gegendemonstrationen teilgenommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums verlief alles friedlich und störungsfrei. Die größte Veranstaltung war laut Polizei eine angemeldete Kundgebung gegen die Corona-Einschränkungen in Neustadt an der Weinstraße. Daran hätten sich 600 Demonstranten beteiligt, außerdem 30 Gegendemonstranten. Weitere angemeldete und spontane Versammlungen gab es unter anderem in Bad Dürkheim, Bad Bergzabern und Kandel, Landau, Ludwigshafen und Frankenthal. Zu einer angemeldeten Gegenversammlung in Speyer seien etwa 200 Menschen erschienen. Die Bilanz der Polizei: sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie drei Strafanzeigen: unter anderem in Landau wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole mit einer Flagge.