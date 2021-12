Frankenthal: AfD-Stadträtin zeigt bei Corona-Protesten Hitler-Gruß

Die Frau, die bei den nicht genehmigten sogenannten Montagsspaziergängen in Frankenthal den Hitlergruß gezeigt hat, gehört der AfD-Fraktion im Frankenthaler Stadtrat an. Das hat die Polizei bestätigt.

Ein Polizeisprecher sagte, die Frau habe den verbotenen Gruß gezeigt und sei daraufhin kontrolliert worden. Gegen die AfD-Stadträtin liege jetzt eine Strafanzeige vor, so die Polizei. Das Zeigen des Hitlergrußes kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Nicht genehmigte Proteste in 18 Orten in Vorder- und Südpfalz

In der Vorder- und Südpfalz hat es trotz Verbots der Behörden in 18 Orten illegale sogenannte Montagsspaziergänge gegeben. Die Polizei spricht von insgesamt rund 900 Teilnehmern.

In Landau seien die Menschen in kleinen Gruppen auf dem Rathausplatz gestanden. Teilnehmer des Protestes sprachen von 350 Teilnehmern.

Im südpfälzischen Germersheim hatten sich nach Angaben der Polizei die meisten Menschen versammelt - rund 150. In Hassloch und Landau waren es nach Polizeiangaben jeweils 100 Menschen.

Auch an anderen Orten wie Deidesheim, Freinsheim, Ludwigshafen, Frankenthal und Neustadt fanden sogenannte "Montagsspaziergänge" statt.

Polizei spricht von insgesamt ruhigem Abend in der Pfalz

Insgesamt wurden 51 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wegen Verstößen gegen die Versammlungsverbote. Außerdem drei Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung von Polizeibeamten und wegen Zeigen des Hitlergrußes. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sagte, insgesamt sei es ein sehr ruhiger und friedlicher Abend gewesen.

Verbote von nicht-angemeldeten Versammlungen verlängert

Die Stadt Landau und die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße haben bereits die Allgemeinverfügungen gegen nicht angemeldete Versammlungen bis einschließlich kommenden Montag verlängert.

Angemeldete Demo gegen Hass und Hetze in Speyer

In Speyer gab es eine angemeldete Gegendemonstration zu den "Montagsspaziergängen". Der DGB, mehrere Parteien und ein Bündnis gegen Rassismus hatten zu einer Mahnwache aufgerufen. Schätzungsweise 100 bis 150 Menschen haben daran teilgenommen und friedlich gegen rechte Hetze und gegen eine Spaltung der Gesellschaft protestiert.

13 verletzte Polizisten in Mannheim

In der Mannheimer Innenstadt sind bei den illegalen sogenannten Montagsspaziergängen erneut Polizisten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden 13 Beamte verletzt. 13 Menschen wurden festgenommen.

Ein Polizist kam ins Krankenhaus

Ein Polizist sei so schwer an der Schulter verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Einer der Angreifer konnte den Ermittlern zufolge unmittelbar nach der Tat in Mannheim festgenommen werden. Dabei sei ein weiterer Polizeibeamter verletzt worden. Dem 54-Jährigen werde nun Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Hinzu komme, dass der Tatverdächtige mit einem gefälschten Impfausweis unterwegs gewesen sein soll. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.