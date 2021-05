Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes sind ab heute auch in der Pfalz Lockerungen möglich. Dennoch werden in der Region einige Einrichtungen geschlossen bleiben - wie etwa die Kinos. Das Cineplex-Kino in Neustadt wird heute nicht öffnen, obwohl es die Corona-Inzidenz und auch die neue Landesverordnung erlauben würden. Der Grund: Die großen Filmverleiher sind nicht auf die Situation eingestellt, so der Geschäftsführer des Neustadter Kinos. Es gebe schlichtweg keine Filme, die sie zeigen könnten. Die Öffnung plant das Cineplexx Neustadt deshalb erst Anfang Juli. Theoretisch könnte auch die Spielbank in Bad Dürkheim wieder aufmachen. Allerdings laufen dort noch die Vorbereitungen. Unter anderem müssen noch die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit abgemeldet werden. Die Spielbank wird wohl Anfang Juni öffnen.