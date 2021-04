In mehreren Städten der Pfalz haben sich die Parkplatz-Probleme von Innenstadt-Bewohnern während der Corona-Pandemie weiter verschärft. In Ludwigshafen sucht der Ortsbeirat Nördliche Innenstadt jetzt eine Lösung. Nach Angaben des Ortsvorstehers wollen alle Fraktionen im Ortsbeirat in ihrer Sitzung am Dienstag die Ludwigshafener Stadtverwaltung auffordern, ein Parkraumkonzept zu erstellen. Im Stadtteil Hemshof gebe es immer mehr Privat- und Firmenfahrzeuge, aber nicht genug Anwohner-Parkplätze. Die Verwaltung solle mehr kontrollieren und auch prüfen, wie Bewohner motiviert werden könnten, ihre Autos woanders abzustellen. Zum Beispiel auf öffentlichen Parkplätzen oder in Parkhäusern. Auch die Stadt Speyer berichtet von ähnlichen Problemen. Anwohnern in der Speyerer Innenstadt wurde deshalb in den vergangenen Monaten erlaubt, kostenlos städtische Parkplätze zu nutzen. Diese Ausnahmegenehmigung galt jedoch nur bis Ende März.