Viele Maßnahmen hat die Bundesregierung seit Beginn der Corona-Pandemie erlassen. Oberstes Ziel: die Zahl der Neuinfektionen senken und so gut wie möglich aus der Krise herauskommen. Das europäische Ausland erfährt in diesen Zeiten oft noch strengere Regeln, als sie bei uns herrschen. Doch aufgrund der weiter hohen Infektionszahlen kommt es jetzt auch bei uns in Deutschland zu einer Maßnahme, die wir hier so noch nicht kannten: die nächtliche Ausgangssperre. In Rheinland-Pfalz ist das komplettes Neuland. Die Städte Speyer und Ludwigshafen sehen aber für sich keine andere Möglichkeit mehr. SWR-Reporterin Vanessa Siemers aus dem Studio Ludwigshafen war heute Morgen auf der Pressekonferenz der Stadt. Regiolive-Moderatorin Katja Jorwitz spricht mit ihr darüber, was die Stadt zu diesem Schritt bewegt hat und was in den nächsten Wochen nachts noch erlaubt ist und was nicht.