Im Landkreis Germersheim haben sich sieben Personen mit Corona-Mutationen infiziert - und zwar unabhängig voneinander.

Eine Sprecherin sagte, sie würden nicht zu einer Familie gehören. Wo die sieben Personen sich mit den Corona-Mutationen infiziert haben, sei völlig unklar, erklärte die Sprecherin des Kreises Germersheim gegenüber dem SWR.

Strengere Quarantäne wegen Infektion mit Corona-Mutation

Sechs Personen seien höchstwahrscheinlich mit der britischen Corona Mutation infiziert, eine Person mit der brasilianischen oder südafrikanischen Variante. Ein endgültiges Testergebnis stünde erst in einigen Tagen fest. Die Infizierten müssten jetzt 14 Tage in Quarantäne, ihre engsten Kontaktpersonen auch. Auch wenn die Kontaktpersonen negativ getestet seien, müssen sie in der Quarantäne bleiben. Denn Infektionen mit Corona-Mutationen hätten eine strengere Quarantäne-Verordnung zur Folge, so der Kreis. Weitere Sicherheitsmaßnahmen seien aber im Kreis Germersheim nicht vorgesehen.