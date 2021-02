Ein weiterer Mann in einem Ludwigshafener Asylbewerberheim, in dem eine Corona Mutation nachgewiesen wurde, hat Krankheitssymptome entwickelt. Er war nach Angaben der Stadt, noch Ende vergangener Woche negativ auf das Virus getestet worden. Jetzt wurde er gemeinsam mit allen anderen Bewohnern erneut auf das Corona Virus getestet. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Der Bewohner, bei dem die britische Variante des Virus letzte Woche zuerst nachgewiesen wurde, ist hingegen mittlerweile symptomfrei und wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Er wird laut Stadt in einer anderen Einrichtung untergebracht, wo er seine Quarantäne fortführt. Insgesamt ist die Lage in der Unterkunft unübersichtlich. Einige Bewohner sind, nachdem das Heim unter Quarantäne gestellt wurde, erst gar nicht mehr in die Unterkunft zurückgekehrt und wohl bei Freunden untergetaucht. Zudem seien nicht alle Bewohner bereit gewesen, sich testen zu lassen.