Während andernorts schon über Lockerungen diskutiert wird, ist die Speyerer Stadtverwaltung am Freitag mit Zahlen an die Öffentlichkeit gegangen, die Anlass zur Sorge geben.

Die Städte Ludwigshafen und Speyer haben auch heute die höchsten Corona-Inzidenzwerte in Rheinland-Pfalz. Die Zahl in Speyer ist zwar um 14 Punkte auf jetzt 158,2 gesunken, dennoch hält der Leiter des Speyerer Testzentrums die Lage weiter für besorgniserregend: Von 300 in dieser Woche getesteten Bürgern seien 21 Prozent positiv gewesen. Bundesweit seien durchschnittlich nur 11 Prozent aller Getesteten mit Corona infiziert. Alle in Speyer ermittelten Patienten wiesen die als besonders aggressiv geltende britische Mutante auf.

Oberbürgermeisterin kritisiert Vorgehen bei Bundesverordnung

In dem Zusammenhang äußerte sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auch zur neuen Bundesverordnung, die Lockerungen für Corona-Genesene vorsieht: Es sei völlig unklar, wie die Betroffenen das nachweisen sollen, so Seiler weiter. Wie so oft in den letzten Monaten würden Verordnungen erlassen, ohne dass überhaupt über die Umsetzung gesprochen worden sei.

Die Oberbürgermeisterin von Speyer: Stefanie Seiler (SPD) Karl Hoffmann

Hintergrund: Ab Sonntag entfallen für alle Genesenen die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.