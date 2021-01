Die Stadt Ludwigshafen will die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis Ende Januar verlängern. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gehen die Infizierten-Zahlen noch nicht nachhaltig zurück.

Auch Familientreffen an den Weihnachtsfeiertagen könnten sich noch negativ auf die Zahl der Neuerkrankungen auswirken, sagte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin. Erst in zwei bis drei Wochen sei ein realistischeres Bild möglich, so Steinruck. Einzelheiten zur neuen Allgemeinverfügung würden noch mit dem Gesundheitsministerium in Mainz, den Städten Frankenthal und Speyer sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis abgestimmt. Wie geplant, werde das Impfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle ab Donnerstag seien Betrieb aufnehmen. Täglich könnten dort 220 ältere und besonders gefährdete Menschen die erste Impf-Dosis erhalten. Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin empfiehlt die Anmeldung über ein online-Formular. In ein paar Tagen würden die Chancen dann auch steigen, bei der Telefon-Hotline durchzukommen.