Auch in der Vorder- und Südpfalz beteiligen sich heute Städte und Gemeinden am landesweiten Corona-Kontrolltag. Im Mittelpunkt stehen Geschäfte, Busse und Bahnen. Hier müssen FFP2- oder andere zugelassene medizinische Masken getragen werden. Der Kommunale Vollzugsdienst der Ordnungsämter wird dabei nach Angaben der Verantwortlichen von der Polizei unterstützt. Die Polizei wird zudem auch die Ausgangssperren in Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis überwachen.