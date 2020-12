per Mail teilen

In der Stadt Ludwigshafen ist erneut die kritische Zahl von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschritten worden. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamtes liegt die Anzahl aktuell bei 241,5 Fällen. Frankenthal verzeichnet in dieser Woche erstmals mehr als 200 Neuinfektion pro 100.000 Einwohner. Wie eine Sprecherin der Stadt Frankenthal mitteilte, kommt die Zahl vor allem durch viele Corona-Infektionen in Pflegeheimen zustande. Deshalb plane die Stadt zunächst keine schärferen Corona-Schutzmaßnahmen.