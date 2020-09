per Mail teilen

Die Corona-Teststation in Landau bleibt jeden Dienstag und Donnerstag nachmittags geöffnet. Das teilten die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße mit. Bürger aus der Stadt und dem Landkreis können sich an diesen beiden Werktagen mit einer Laborüberweisung ihres Arztes auf das Corona-Virus testen lassen. Am Wochenende ist das Testzentrum nur für Reisrückkehrer geöffnet.