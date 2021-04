per Mail teilen

Nach Ostern können viele Geschäfte in Landau wieder nur nach vorheriger Terminvereinbarung ihre Kunden bedienen. Wie die Stadt Landau mitteilt, müssen die Lockerungen für den Einzelhandel wieder wegfallen, weil der Inzidenzwert mehrere Tage lang über 50 lag. Die entsprechende neue Allgemeinverfügung tritt am Sonntag um Mitternacht in Kraft. Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen im Außenbereich aber weiterhin für Gäste mit negativem Corona-Test geöffnet bleiben.