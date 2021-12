Kaum gefälschte Impfpässe bei Betrieben in der Pfalz

Die meisten Arbeitnehmer in der Pfalz halten sich offenbar an die Corona-Regeln: Derzeit sind den Behörden nur zwei Fälle bekannt, in denen versucht wurde, die Arbeitgeber mit gefälschten Corona-Tests oder Impfnachweisen zu täuschen.

Es gilt 3G am Arbeitsplatz dpa Bildfunk Sven Hoppe Seit drei Wochen müssen Arbeitgeber bei ihren Beschäftigten den Corona-Status prüfen; an seinen Arbeitsplatz darf nur noch, wer geimpft oder genesen ist oder ein aktuelles, negatives Testergebnis vorlegt. In diesem Zusammenhang überprüft die Staatsanwaltschaft Frankenthal bislang einen Fall aus dem Raum Speyer, bei dem ein gefälschter Corona-Testnachweis vorgelegt wurde. Die Staatsanwaltschaft Landau bearbeitet derzeit ein Verfahren, in dem es um einen falschen Impfausweis geht. Der Handwerkskammer Pfalz sind bislang keine Fälle bekannt, entsprechende Anfragen der Mitgliederbetriebe lägen aktuell auch nicht vor. Ludwigshafener Apotheker: 70 Prozent der Impfpässe sind gefälscht Die Polizei Ludwigshafen musste allerdings nach eigenen Angaben mehrfach ausrücken, nachdem Apotheker auf gefälschte Impfpässe gestoßen sind. Ein Ludwigshafener Apotheker sagte dem SWR, zeitweise seien rund 70 Prozent der Pässe, die ihm vorgelegt wurden, Fälschungen gewesen. Video herunterladen (8,3 MB | MP4) Und: Das Nahverkehrsunternehmen Rhein Neckar Verkehr, RNV, hatte zuletzt unter seinen mehr als 2.300 Beschäftigten etwas weniger als zehn Betrugsversuche aufgedeckt. Jeder Fall sei einer zuviel, so ein Sprecher im SWR. Gefängnis oder Geldstrafe drohen Mit dem neuen Bundes-Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien kann das Fälschen von Impfpässen bundesweit härter bestraft werden. Das neue Gesetz ordnet diese Straftat jetzt als Urkundenfälschung ein. Wer Impfpässe fälscht oder gefälschte nutzt, muss mit Geldstrafen und im äußersten Fall mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz weist aber darauf hin, dass immer im Einzelfall entschieden werden muss.