Intensivstationen an Klinken in der Pfalz wegen Corona am Limit

Die Lage in den Krankenhäusern der Pfalz spitzt sich immer weiter zu. Nach Angaben des Klinikums Ludwigshafen melden viele Krankenhäuser volle Intensivstationen.

Kreiskrankenhaus Grünstadt SWR

Auf den Intensivstationen seien sowohl Covid-Patienten und -patientinnen als auch solche, die an anderen schweren Erkrankungen leiden, meldet das Klinikum Ludwigshafen. Die Kapazitäten seien in vielen Häusern erschöpft.

Grünstadt und Landau: Planbare Operationen abgesagt

Das Kreiskrankenhaus in Grünstadt und auch das Vinzentius-Krankenhaus in Landau haben daher planbare Operationen bereits abgesagt. In einer Telefonschalte mit allen Kliniken in der Region seien die Pfälzer Kliniken dazu aufgefordert worden, zusätzliche Intensiv-Kapazitäten etwa in stillgelegten Operationssälen oder Aufwachräumen einzurichten. Ein Sprecher des Kreiskrankenhauses Grünstadt sagte dem SWR, dass dieser Vorschlag aufgrund von Personalmangel kaum umzusetzen sei. Man sei sehr besorgt über die aktuelle Lage.

Qual der Wahl: Wer kann noch behandelt werden und wer nicht?

Nach Angaben des Kreiskrankenhauses Grünstadt haben die Notärzte immer mehr Probleme für Akutfälle wie Herzinfarkt oder Schlaganfall-Patienten eine Klinik zu finden, die den Betroffenen aufnimmt. Weil aber ja in solchen Fällen jede Minute zählt, werde es dann auch für die Betroffenen gefährlich. Vor ein paar Tagen erst sei beispielsweise eine Dialyse-Patientin nach Grünstadt gebracht worden, die dringend beatmet werden musste. Dafür habe es in Grünstadt aber keine Kapazitäten mehr gegeben. Deshalb sei dann "das große Suchen" nach einem Intensiv-Platz losgegangen.

"Wir rauschen in eine Situation der Katastrophenmedizin rein (...). Schon jetzt suchen Notärzte bei Akutpatienten viel zu lange nach einem Krankenhausbett. In solchen Fällen zählt jede Minute, da können Verzögerungen bei der Versorgung lebensgefährlich werden für die Patienten.“

Günter Layer am Klinikum in Ludwigshafen SWR

Direktor Günter Layer vom Klinikum Ludwigshafen warnt

Wie der Direktor des Klinikums Ludwigshafen Günter Layer dem SWR sagte, funktioniert die Versorgung der Patienten in der Pfalz bei Notfällen wie einem Schlaganfall nach einem "Kleeblatt-System". Das heißt, die ausgelasteten Krankenhäuser können Intensiv-Patienten nach Mannheim oder in Heidelberg verlegen. Noch könne man auch mal kurzfristig, sobald ein Intensivbett wieder frei wird, einen Patienten aus anderen Bundesländern wie Bayern oder Sachsen aufnehmen. Die Frage sei aber: Wie lange noch?

Wie sind die Aussichten bis Weihnachten?

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv und Notfallmedizin (DIVI) erwartet noch vor Weihnachten 6.000 Corona-Patienten auf den deutschen Intensivstationen – mehr als im vergangenen Jahr um die Weihnachtszeit. Klinikums-Direktor Layer befürchtet, dass dann auch ein Akutpatient in der Region keinen Intensivplatz mehr bekommen kann. Aktuell werde noch bei planbaren Operationen im Einzelfall entschieden, ob sofort operiert werden müsse oder die OP noch warten könne, beispielsweise bei Tumor-Patienten. Falls sich die Zahlen aber wie vorhergesagt entwickeln, müssten die Kliniken auch entscheiden, ob ein Covid-Patient oder etwa ein Schlaganfall-Patient das letzte Intensivbett bekomme.

" Wir können mit unseren Kapazitäten bei solchen Zahlen eben nicht beide Gruppen behandeln, die Covid-Patienten und die anderen schwer erkrankten Patienten.“

Corona in den Kliniken: Droht Deutschland die Triage?