Die Polizei zieht für die Vorder- und Südpfalz positive Bilanz des Kontrolltags am Donnerstag zu den Corona-Beschränkungen. Die meisten Menschen hätten sich an die Anordnungen gehalten. Insgesamt seien in der Vorder- und Südpfalz knapp 550 Personen angehalten und kontrolliert worden. Die meisten davon wurden auf Fehler hingewiesen, zum Beispiel, wenn die Atemschutzmaske nicht richtig saß. Bei knapp 180 Personen wurden die Verstöße aber polizeilich registriert. Sie trugen keine Maske, oder eine Maske, die nicht den Vorschriften entspricht. Mehr als 20 Personen waren mit zu vielen Begleitern unterwegs. Andere hielten sich nicht an die Abstandsregeln oder verstießen gegen die nächtliche Ausgangssperre. Auch die Kommunen hatten gestern Kontrolleure losgeschickt. Diese Zahlen liegen noch nicht vor.