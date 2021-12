per Mail teilen

Die Polizei im Bereich Vorder- und Südpfalz beteiligt sich am landesweiten Corona-Kontrolltag. Wie ein Sprecher des Ludwigshafener Polizeipräsidiums mitteilt, kontrollieren die Polizeibeamtinnen und -beamten gemeinsam mit den städtischen Ordnungsbehörden. Im Mittelpunkt stehen unter anderem gefälschte Impfpässe, das Abstandgebot und die 2G-Regel in der Gastronomie. Schwerpunkt der Kontrollen seien Ludwigshafen und die Mittelzentren in der Region, wie Neustadt, Landau oder Bad Dürkheim.