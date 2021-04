per Mail teilen

Trotz der hohen Corona-Zahlen gelingt es den Gesundheitsämtern in der Vorder-und Südpfalz noch, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen.

Das bestätigen die zuständigen Behörden auf SWR-Anfrage. Die Kreisverwaltung Germersheim teilt mit, dass es von den Corona-Infizierten abhängt, wie gut die Kontakte nachzuverfolgen sind. Je nachdem, wie viele Kontakte die Person hatte und wie gut sie sich daran erinnern kann.

Rhein-Pfalz-Kreis: Kontaktnachverfolgung wird schwieriger

Das Gesundheitsamt im Rhein-Pfalz-Kreis teilte mit, die Nachverfolgung werde aber immer schwieriger, wenn der Inzidenzwert die 50 übersteigt. Hier sind aktuelle 170 Mitarbeiter damit beschäftigt, alle Kontakte von Infizierten zu erreichen. Das Gesundheitsamt in Bad Dürkheim will nach Ostern weitere Mitarbeiter für die Kontaktverfolgung einsetzen. Nach wie vor erhalten manche Gesundheitsämter Unterstützung von der Bundeswehr.

Umstritten ist die Nutzung der sogenannten Luca-App:

Bei Inzidenz von über 100 gilt die Notbremse

In Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 ist in Rheinland-Pfalz die Außengastronomie mit

Schnelltest, Reservierung und Kontaktnachverfolgung ebenso erlaubt

wie Terminshopping. In Kommunen mit Werten über 100 gilt die Notbremse. Die genaue Ausgestaltung liegt bei den Kommunen.