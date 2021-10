In zwei städtischen Kindergärten in Frankenthal ist das Corona-Virus nachgewiesen worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist in beiden Einrichtungen jeweils eine Mitarbeiterin infiziert. Insgesamt 46 Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Allerdings - so betont die Stadt Frankenthal - kann die Quarantäne bei Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses sofort beendet werden.

Frankenthal hat seit dem 4. Oktober die höchste Corona-Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz.