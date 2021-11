per Mail teilen

Die Kirchengemeinden auch in der Pfalz sind ab sofort verpflichtet die 3 G-Regel einzuführen. Das verlangt die ab heute gültige neue Landesverordnung. An Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen in Innenräumen darf nur teilnehmen wer geimpft oder genesen ist oder einen negativen Coronatest vorlegt.