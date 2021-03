In Frankenthal ist der Corona-Inzidenzwert am Mittwoch auf über 100 gestiegen. Bisher stand der Landkreis Germersheim an der Spitze der höchsten Inzidenzwerte in Rheinland-Pfalz. Die Stadt Frankenthal will nun die Lage beobachten.

Stand am Mittwoch lag die Inzidenz in Frankenthal bei 114,8. Damit hat Frankenthal derzeit landesweit den höchsten Wert an Corona-Neuinfektionen der letzten sieben Tage. Nach Angaben einer Stadtsprecherin sei es wichtig zunächst einmal Ruhe zu bewahren. Wie die Sprecherin weiter mitteilte, müssten erst neue Vereinbarungen getroffen werden, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei über 100 liegt. Dennoch bereite sich die Stadt schon jetzt darauf vor, gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen. Corona-Test bei einer Frau SWR Im Landkreis Germersheim hingegen ist der Inzidenzwert nach Tagen erstmals wieder unter 100 gefallen (Stand 10.03: 86,8). Auch hier gelte: Erst wenn der Inzidenzwert an drei Tagen hintereinander unter 100 liegt, dürfe der Kreis eventuell einige Maßnahmen lockern. Wie ein Sprecher des Kreises Germersheim mitteilte, wolle sich der Kreis am Donnerstag dazu äußern.