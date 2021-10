Corona-Inzidenz im Kreis sehr hoch

per Mail teilen

Im Kreis Germersheim ist die Corona-Inzidenz stark angestiegen. Mit einer Inzidenz von 140 ist sie nach Behördenangaben aktuell die höchste im Land. Laut eines Sprechers habe es unter Erntehelfern einen größeren Ausbruch gegeben, dieser habe die Zahlen hochschnellen lassen. Mit 136 meldet auch Speyer einen hohen Wert. Größere zusammenhängende Ausbrüche könne das Gesundheitsamt aber nicht lokalisieren, so die Stadt. Das Infektionsgeschehen in Speyer betreffe alle Alters- und sozialen Schichten und sei so verstreut wie noch nie, erklärte eine Sprecherin.