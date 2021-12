Viele Altenheimbewohner in der Pfalz sind an Weihnachten in Quarantäne

Traurige Weihnachtstage: Viele Altenheimbewohner in der Pfalz müssen die Feiertage wegen Corona in Quarantäne verbringen - allein im Zimmer, ohne Kontakte und ohne Familienbesuch.

In einem Pro Seniore-Seniorenheim in Jockgrim (Kreis Germersheim) müssen sieben Senioren über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne bleiben. Die einzigen Kontakte sind die Pflegerinnen und Pfleger, die in voller Schutzkleidung ins Zimmer kommen. In drei der sieben Heime des Betreibers zwischen Speyer und Pirmasens leben Senioren, die an Weihnachten in Quarantäne bleiben müssen.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Keine größeren Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen

Auch die Arbeiterweohlfahrt (AWO) Pfalz, der Caritasverband und die Diakonissen in Speyer - betreiben mehrere Altenpflege-Einrichtungen in der Pfalz und sie alle haben auch vereinzelt Corona-Fälle in ihren Häusern. Größere Corona-Ausbrüche gebe es aber aktuell keine, so die Antwort auf eine Anfrage des SWR.

Stille Nacht, einsame Nacht

Die betroffenen Heimbewohner werden entsprechend der Hygienevorschriften mit Schutzkleidung gepflegt, ihre Wäsche wird gesondert gereinigt, sie bekommen eigenes Geschirr – und sie müssen auf ihren Zimmern bleiben: kein Besuch von Angehörigen, keine Weihnachtsfeier mit den anderen Bewohnern des Hauses.

Mitfeiern am Bildschirm

Den Einrichtungen ist klar, dass das eine große, emotionale Herausforderung für die Bewohner wird. Deswegen sorgen die Betreiber vor: In mehreren Altenheimen gibt es Tablets, mit denen die betroffenen Bewohner ihre Angehörigen - zumindest per Videotelefon - zu Gesicht bekommen sollen. Sie hätten ja in der Corona-Zeit bislang immer wieder kreativ sein müssen, sagt eine Sprecherin der Caritas in Speyer. Sie berichtet von Besuchen am Gartenzaun, oder Gymnastikstunden mit den Bewohnern, getrennt durch die Fensterscheibe. Auch dieses Mal werde ihnen was einfallen. "Keiner unserer Bewohner wird Weihnachten ohne Kontakt zu seiner Familie verbringen müssen", sagt sie.