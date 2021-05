Die Corona-Infektionszahlen in der Vorder- und Südpfalz sinken weiter. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegt der Inzidenzwert von Speyer jetzt unter 100. In der Stadt Ludwigshafen liegt der Wert nur noch knapp über 100. Die niedrigsten Corona-Inzidenz-Werte in der Region gibt es in Germersheim mit 44, Bad Dürkheim mit 37 und Neustadt mit 33 auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen.