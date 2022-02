Impfzentren in der Pfalz haben weniger Zulauf

Nachdem das Corona-Impfzentrum in Wörth Schließtage eingeführt hat, melden auch andere Impfzentren in der Region, dass immer weniger Pfälzer Impftermine vereinbaren.

Luftaufnahme des Impfzentrums in Wörth (Kreis Germersheim) Pressestelle Kreisverwaltung Germersheim

Bis in die erste Februarwoche hinein wird das Landesimpfzentrum Südpfalz in Wörth immer mal wieder einen ganzen Tag geschlossen sein. Der Grund: Die Nachfrage ist zu gering. An einem der Tage seien gerade mal sechs Termine gebucht worden, meldet die Kreisverwaltung Germersheim. Die habe man dann eben auf andere Tage verlegt. Wie sieht es bei den anderen Corona-Impfzentren in der Pfalz aus?

Bad Dürkheim: von Impfmüdigkeit keine Spur

Auch das Impfzentrum in der Salierhalle ist nur noch an zwei Tagen pro Woche geöffnet, sagt Arno Fickus, Impfkoordinator des Kreises Bad Dürkheim. Das reiche auch, um den Bedarf zu decken. Sorge bereite ihm das nicht. Die niedergelassenen Ärzte impften ja auch fleißig mit.

"Wir stehen im Landkreis bei einer Impfquote ab vier Jahren mit vollständigem Impfschutz bei 81 Prozent. Das ist normal, dass das zurückgeht."

Die kommunale Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße ist im Gewerbepark am Messegelände zu finden SWR

Impfstelle in Landau: Impfen ohne Termin läuft weiter

Eine ähnliche Rückmeldung kommt von der Stadt Landau: Vor allem in den vergangenen Tagen seien die Terminbuchungen in der kommunalen Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße zurückgegangen, schreibt die Stadtverwaltung, aber: "In den bisherigen 26 Öffnungstagen unserer kommunalen Impfstelle haben wir 11.041 Impfungen durchgeführt. Das entspricht einem Mittelwert von 425 Impfungen am Tag, bzw. einer Auslastung von rund 82 Prozent, womit wir zufrieden sind."

Pläne, an bestimmten Tagen wieder zu schließen, gäbe es aktuell keine: "Wir haben ja gerade erst wieder mit dem Impfen ohne Termin angefangen."

Neustadt: verkürzte Öffnungszeiten

Auch das Landesimpfzentrum in Neustadt registriert eine sinkende Nachfrage. Deswegen disponiert man jetzt um: Statt zwei Schichten wird es ab Februar zunächst nur noch eine Schicht in der Chemnitzer Straßen geben. Die Mitarbeiter, die dann im Impfzentrum nicht mehr gebraucht werden, sollen dem Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung unter die Arme greifen.

Das Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße in Neustadt SWR

Die Stadtverwaltung weist aber auch darauf hin, dass sich die Lage schon Ende Februar wieder ändern könnte: Dann soll der neue Impfstoff des Herstellers Novavax im Impfzentrum Neustadt zur Verfügung stehen. Wer sich mit dem sogenannten "Totimpfstoff" impfen lassen möchte, kann sich bereits jetzt über das Landesportal registrieren.

Ludwigshafen, Schifferstadt und Speyer

Die Nachfrage nach den Corona-Impfungen schwankt von Tag zu Tag zwischen 100 und 300 Terminen, so die Ludwigshafener Stadtverwaltung. Man sehe keine Notwendigkeit, zwischendurch zu schließen. Die Impfstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt ist seit Mitte Januar überhaupt erst wieder in Betrieb. Aktuell sei sie einigermaßen gut ausgelastet bei zwei Öffnungstagen pro Woche, so die Kreisverwaltung. In Speyer könnte die Nachfrage laut Stadtverwaltung zurzeit höher sein. Schließtage seien aber auch dort nicht geplant. Das heißt, samstags gibt es in Speyer weiter offenes Impfen für alle, dienstags bis freitags Impfen nach Terminvereinbarung.