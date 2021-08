per Mail teilen

Auf einmal geht alles ganz schnell: Anfang der Woche hat die Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, dass auch Kinder gegen Corona geimpft werden können. Zum Wochenende ist zumindest in der Pfalz bereits eine kleine Zwischenbilanz möglich.

Im Impfzentrum Bad Dürkheim werden nach Angaben der Kreisverwaltung seit gestern Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geimpft. Seitdem haben sich etwa 35 von ihnen eine erste Impfung abgeholt. Wie der Kreis Bad Dürkheim mitteilt, seien in der nächsten Woche zehn Termine fest vereinbart. Man gehe davon aus, dass weitere Jugendliche auch ohne Termin vorbeikommen werden. Im Impfzentrum Speyer werden junge Menschen ab 12 Jahren seit Mittwoch geimpft. Seitdem sind nach Angaben der Stadtverwaltung pro Tag etwa zehn Kinder und Jugendliche geimpft worden.

Frühstart in der Südpfalz

Bereits am Dienstag waren die Impfzentren in der Südpfalz mit dem neuen Angebot gestartet. Ursprünglich war Mittwoch als erster Tag vorgesehen. Manche Impfzentren, beispielsweise in Landau und Neustadt, haben aber spontan schon früher damit begonnen, weil nachmittags bereits die ersten Eltern auf gut Glück mit ihren Kindern vorbeikamen.