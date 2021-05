In Ludwigshafens Brennpunkten steigen die Inzidenzen. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, Lösungen gibt es allerdings nur eine: Raus zu den Menschen und impfen, schnell und unbürokratisch, meint Nicoletta Prevete.

Es ist ein Tabuthema, über das man lange nicht sprechen durfte, ohne in die rechte Ecke geschoben zu werden. Der Anteil an MigrantInnen, die einen schweren Covid Verlauf durchleben müssen, ist hoch. Doch nicht aus kulturellen Gründen, sondern weil sie oft in sozial schwierigen Stadtteilen auf engstem Raum wohnen und sich nicht ins sichere Home Office begeben können, sondern draußen an der Front arbeiten: Im Supermarkt, als Reinigungskräfte, am Band. Das ist auch in Ludwigshafen so.

Einfaches, unbürokratisches Impfangebot nötig

Diese Menschen gilt es zu erreichen mit praktischen, unbürokratischen und einfachen Mitteln. Ortsbeiräte, Migrationsbeiräte, Stadtratsfraktionen in Ludwigshafen sind sich parteiübergreifend einig: Die Informationen über die lebensnotwendigen Impfungen kommen bei vielen MigrantInnen gar nicht an. Sprachbarrieren und Vorurteile gegenüber den Impfstoffen sorgen dafür, dass sich nur wenige um einen Impftermin im Impfzentrum oder beim Hausarzt bemühen. Der Ortsbeirat der nördlichen Innenstadt erklärt, einen Impftermin auszumachen, überfordere die Menschen dort. Doch gerade in diesen Stadtteilen der Innenstadt sind die Inzidenzen besonders hoch. Eine Impfung dringend geboten.

Modellstadt Mannheim

Die Nachbarstadt Mannheim macht es vor und ist seit diesem Montag mit einem mobilen Impfteam im schwierigen Stadtteil Hochstätt unterwegs. Das Angebot wird von den Bewohnern dankbar genutzt. Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha will dieses Projekt als „Blaupause“ fürs ganze Land verstanden wissen.

Rheinland-Pfalz will bislang keine mobilen Impfteams in schwierigen Stadtteilen

Und was passiert bei uns in Rheinland-Pfalz? In Ludwigshafen? Erst einmal nichts. Das Land verweist darauf, dass zunächst in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften, in Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen mobile Impfteams eingesetzt werden müssen und auch dafür seien erst einmal nähere Abstimmungen nötig. Unbürokratisches Impfen und somit Leben retten geht anders.

Was jetzt hilft: Ungewöhnliche Werbekampagnen und Impfen vor Ort

Nachdem in Ludwigshafen ein paar Flyer in Briefkästen geworfen wurden, fordern die Grünen im Rat ungewöhnliche Werbekampagnen in Stadtteilen mit hohen Inzidenzen: In Friseurgeschäften könne man mehrsprachige Informationsmaterialien bereitlegen und Ludwigshafener Persönlichkeiten, könnten in einer großangelegten Fotokampagne fürs Impfen werben.

Doch letzten Endes hilft nur eins: Vor Ort, direkt bei den Menschen, in den sozial schwachen Stadtteilen impfen mit mobilen Impfteams. Denn Impfungen sollen nicht am sozialen Status scheitern. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck stimmt sich in dieser Frage mit anderen BürgermeisterInnen im Land ab, erklärte sie. Wollen wir hoffen, dass sie für diese Abstimmungen nicht zu lange brauchen. Denn jeder verlorene Tag kostet Menschenleben.