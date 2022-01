Wandern und Boostern: Corona-Impfaktion auf Pfälzer Waldhütte  

Eine Runde wandern, kurz impfen lassen und dann gemütlich in die Hütte einkehren, um einen Teller stärkende Suppe zu löffeln. So könnte der nächste Wochenendausflug auf das "Hohe Loog"-Haus in Neustadt an der Weinstraße aussehen.

Bereits Mitte Dezember bot der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach an zwei Tagen Booster-Impfungen an. Weil dieses Angebot so ausgiebig genutzt worden sei, werde es im neuen Jahr eine zweite Corona-Impfaktion auf dem Hohe Loog Haus geben, so der Vorsitzende des PWV Hambach Peter Saling. Am Sonntag, den 2. Januar und am Samstag und Sonntag, den 8. und 9. Januar von je 11 bis 16 Uhr sollen erneut die Nadeln gezückt werden.

Wer und mit was wird geimpft?

Es werden ausschließlich Drittimpfungen mit dem Impfstoff Moderna angeboten. Damit können sich nur über 30-Jährige auf der Hütte boostern lassen. Außerdem müssen sich Interessierte vorab auf der Internetseite des Pfälzerwald-Vereins Hambach für die Impfung anmelden. "Insgesamt 360 Termine vergeben wir dieses Mal und damit 110 mehr als Mitte Dezember", sagt Saling. Trotzdem rechnet er damit, dass die Termine wie beim letzten Mal schnell ausgebucht sein werden.

Körperliche Betätigung ist kein Problem

Wer sich auf dem Hohe Loog Haus impfen lassen will, sollte außerdem gut zu Fuß sein. Denn die Hütte ist nicht mit dem Auto erreichbar. Vom nächstgelegenen Wanderparkplatz "Hahnenschritt" in Maikammer aus erwarten die Impflinge noch 20 Minuten Fußweg.

Aber ist das nicht zu viel für den Körper? Wandern so direkt vor der Impfung? Saling kann beruhigen: "Die körperliche Betätigung vor der Impfung ist ungefährlich. Das haben mir die impfenden Ärzte versichert. Und auf dem Rückweg geht es dann sowieso nur noch bergab." Außerdem könnten sich die frisch Geboosterten auch erst noch in der Hütte erholen und stärken, bevor sie den Heimweg antreten. Denn auch wer erst ganz frisch geboostert ist, darf den Gastraum anschließend ungetestet betreten.

"Wanderer für Wanderer ist schon immer unser Motto."

Entstanden ist die Idee zu dieser Corona-Impfaktion für Wanderer aus einer wirtschaftlichen Not heraus. Wie viele andere aus dem Gastronomiegewerbe leidet auch das Hohe Loog Haus unter der aktuell geltenden 2G plus-Regel. Was also tun, um die Lage schneller in Richtung Normalität zu lenken? Einfach den Impfzentren unter die Arme greife und selbst impfen – so die Idee eines Mitglieds des PWV Hambach.

Deswegen tat sich der PWV Hambach mit dem Verein Ärztenetz Neustadt zusammen. Letzterer erklärte sich bereit, den Impfstoff zu stellen und die Impfungen durchzuführen. Auch ein Ort für die Impfungen, ein Stück entfernt vom geschäftigen Gaststättenbetrieb, war schnell gefunden. "Das Basecamp hinter der Hütte. Das wurde eigentlich für Übernachtungsgäste eingerichtet, ist aber mit seinen 16 Liegeplätzen perfekt zum Impfen geeignet", findet Saling.

Gibt es weitere Impfaktionen?

Wenn die Nachfrage nach Impfungen nach wie vor so groß bleibe, könnte es durchaus noch weitere Corona-Impfaktionen auf dem Hohen Loog Haus geben, so Saling. Vorausgesetzt der Verein Ärztenetz Neustadt würde sich weiterhin dazu bereit erklären, Zeit und Impfstoff zur Verfügung zu stellen.